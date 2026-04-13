首の手術のため休養していたタレントのマツコ・デラックス（53）が13日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）の生放送に10週ぶりに復帰し、空港についての自身の考えを口にした。番組では、今年の世界空港ランキングを紹介。日本では羽田が3位、成田が5位と上位に入った。好きな空港のタイプを聞かれたマツコは、「私ギリギリで行って乗るタイプだから、狭ければ狭いほど好き」と返答。「だってそうじゃん？空港っ