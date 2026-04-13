首の手術のため休養していたタレントのマツコ・デラックス（53）が13日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）の生放送に10週ぶりに復帰し、空港についての自身の考えを口にした。

番組では、今年の世界空港ランキングを紹介。日本では羽田が3位、成田が5位と上位に入った。

好きな空港のタイプを聞かれたマツコは、「私ギリギリで行って乗るタイプだから、狭ければ狭いほど好き」と返答。「だってそうじゃん？空港ってバカみたいに歩かされない？」と毒を吐いた。

さらに「CMが来たら出るので言いませんけど、某航空会社のターミナルの作り方が、とんでもなく歩かされるので、そっちは使ってないですけど。CMが来たらそっちしか乗らない」と、打算的な一面も見せた。

「凄い歩くところない？利用者が少ない便なら分かるのよ。この間、福岡便でやられたの…やっていただいたの。福岡便、札幌便なんて目の前でしょう？動く歩道も途中までしかないし」。若干、気を遣いながらも不便さを訴えた。

近年の空港はグルメやショップなど、観光スポット化しているところも多い。MC大島由香里から「早めに行って（空港で）食べるとか…」と振られても「ラウンジとかも嫌いだから極力行かないし、2時間前に来いと言われたら2時間前に行って…ごめんなさい、2時間前に行かないです」と発言を撤回し、笑わせた。

マツコは2月9日放送回を欠席し、電話で出演。首の緊急手術を受けて入院中だと明かしていた。この日は10週ぶりのスタジオ生出演。番組冒頭で拍手とともに「お帰りなさい」と祝福されると、「労働意欲が湧かなくて。今日も1時間前までバックレてやろうと。本当に働きたくないんですけど！すいません！」と本音をぶちまけていた。