お笑いコンビ・共犯者の洋平さんが亡くなったことが１３日、分かった。２６歳。所属事務所の松竹芸能が公式サイトで発表した。サイトでは、「弊社所属の共犯者洋平（本名：鈴木洋平）が、２０２６年４月１０日（金）、急逝いたしました」と報告。「あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております」とし、「原因につきましては現在確認中ではございますが、医師