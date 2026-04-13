お笑いコンビ・共犯者の洋平さんが亡くなったことが１３日、分かった。２６歳。所属事務所の松竹芸能が公式サイトで発表した。

サイトでは、「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、２０２６年４月１０日（金）、急逝いたしました」と報告。「あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております」とし、「原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものと伺っております」と説明した。

「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。最後になりますが、ご遺族ならびに関係者の深い悲しみにご配慮いただき、憶測や誤解に基づく記事の掲載やＳＮＳ等での発信等は、厳にお控えいただきますよう切にお願い申し上げます」と結んだ。

洋平さんは、１９９９年７月８日生まれ。２０２１年４月に国京とコンビを結成した。今年２月に行われた、お笑い大会「たけしが認めた若手芸人 ビートたけし杯『お笑い日本一』」に出場し、コワモテな見た目らしくアウトローな漫才を披露。優勝こそ逃したが会場は大ウケで、ビートたけしから「ネタとしては面白い。本ネタがあって隠しネタとしては面白い」などと、熱く助言を受けて存在感を見せていた。