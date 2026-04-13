「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたって生放送された特別番組『30時間限界突破フェス』。同番組内の通し企画『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』では、コムドットのリーダー・やまとの告白に芸人軍団が絶叫する場面があった。©AbemaTV,Inc.同企画は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラ