「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたって生放送された特別番組『30時間限界突破フェス』。

同番組内の通し企画『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』では、コムドットのリーダー・やまとの告白に芸人軍団が絶叫する場面があった。

©AbemaTV,Inc.

同企画は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。

ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できるが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。

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「コムドット VS アンチ YouTuber 賞金強奪デスマッチ」と題されたコーナーでは、とろサーモン・久保田かずのぶ、中山功太、きつね・大津広次、カカロニ・栗谷、三四郎・小宮浩信ら芸人チームが参戦。

そのなかの「カミングアウトじゃんけん」の対決で、敗北した人はカードに記された「禁断のテーマ」に沿って自身の秘密を告白しなければならないという過酷な罰が与えられた。

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チーム対抗の勝ち抜き戦形式で行われた対決では、リーダーのやまとが中山功太との勝負に敗北し、「過去最高月収」というテーマが提示される。

やまとは意を決した表情で「…2億4000万です」と驚愕の数字を告白。これには久保田が「M-1に25回優勝してるやん！」、小宮も「郷ひろみでしか聞いたことない！」と絶叫し、現場はパニックに。

やまとは「会社（グループ）としての月収です」と補足したものの、規格外の「YouTuberドリーム」に視聴者からも「すごすぎる」と驚きの声が殺到していた。