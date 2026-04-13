疑惑の判定について、主審の説明が明らかになった。上田綺世を擁するフェイエノールトは現地４月12日、オランダリーグ第30節でNECと対戦し、１−１でドロー。この一戦でのひとつの判定が現地で注目を集めている。問題のシーンは後半開始早々に発生。ロングボールに反応し、最終ラインの背後に抜け出そうとした上田がボールをトラップした直後、後ろからNEC のDFフィリップ・サンドレルに倒された。しかし、セルダル・ギ