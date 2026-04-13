上田へのファウルについて、主審の説明が明らかになった。(C)Getty Images

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　疑惑の判定について、主審の説明が明らかになった。

　上田綺世を擁するフェイエノールトは現地４月12日、オランダリーグ第30節でNECと対戦し、１−１でドロー。この一戦でのひとつの判定が現地で注目を集めている。

　問題のシーンは後半開始早々に発生。ロングボールに反応し、最終ラインの背後に抜け出そうとした上田がボールをトラップした直後、後ろからNEC のDFフィリップ・サンドレルに倒された。

　しかし、セルダル・ギ​​ョズビュユク主審はホイッスルさえ吹かず、その後、VARの介入を経てようやくサンドレルにイエローカードを提示。退場とはならなかった判定に、フェイエノールトのファン・ペルシー監督も、ピッチサイドで審判団に激しく抗議。怒りを露わにしていた。
 
　このワンシーンについて、SNS上でも「ウエダは不当な扱いを受けた」「前代未聞のスキャンダラスな決定だ」「間違いなく赤だ」といった批判の声が上がるなか、オランダメディア『VI』が判定の裏側を報じた。

　同メディアによると、試合中にギ​​ョズビュユク主審は選手に対して説明を行なっていたようで、その言葉をNECのMFチャロン・チェリーが『ESPN』のインタビューで明かした。チェリーは「主審はVARとともに確認し、フィリップ（・サンドレル）の反則は認めたが、ゴールキーパーが近くにいたためイエローカードになったと話していた」と述べた。

　この判定に対し、元トップ審判員のマリオ・ファン・デル・エンデ氏も言及。そもそもVARが介入できるのは見逃された退場相当のプレーのみであるという競技規則を指摘したうえで、「試合再開の仕方（フリーキックとサンドラーへの警告）もまた驚きだ」と疑問を呈した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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