「GKが近くにいたため」主審が説明、なぜ上田綺世へのファウルで“レッドカード”が出なかったのか。元トップ審判員は疑問符「再開の仕方もまた驚きだ」

「GKが近くにいたため」主審が説明、なぜ上田綺世へのファウルで“レッドカード”が出なかったのか。元トップ審判員は疑問符「再開の仕方もまた驚きだ」