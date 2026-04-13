俳優の北村匠海（28）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。学園ドラマの“あるある”について自身の思いをぶっちゃけた。この日は、北村が主演を務める同局の月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」で共演中の女優・出口夏希、俳優・黒崎煌代とともに出演した。同作は、福井県の水産高校の生徒が宇宙食開発に挑戦する実話を基にした物語で、北村は同作が地上波連ドラ初主演。2人の教師役を演じ