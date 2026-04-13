俳優の北村匠海（28）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。学園ドラマの“あるある”について自身の思いをぶっちゃけた。

この日は、北村が主演を務める同局の月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」で共演中の女優・出口夏希、俳優・黒崎煌代とともに出演した。同作は、福井県の水産高校の生徒が宇宙食開発に挑戦する実話を基にした物語で、北村は同作が地上波連ドラ初主演。2人の教師役を演じる。

ゲストに対する勝手なイメージとして、月曜レギュラーの「Travis Japan」松田元太は、同作を「学園ドラマでもあると思うので」と前置きし、「“そんなんナイだろ”って思うっぽい」と指摘。「役柄で、生徒でたまにバスケットボールを持ってるやつとか、見たことないヘッドホンを首にぶら下げてたり、現実にいないやつが学園ドラマにはいがちなので」と話した。

これに北村は三角の札で回答。教師役のため「うちのクラスも、僕が（教室に）入って行ったらバスケットボールを回してる子がいます」と人差し指の上でボールを回す仕草をして笑わせたが、「時代背景的に2005年、平成の“あの頃”から。秩序がない感じの学校からスタートする」と説明した。

そのため「だから、ドラマとして表現するならアリだが、たしかにナイよなとは思う」と告白。あくまでも「ドラマとしての表現」と強調しつつも、「たしかに、見たことないヘッドホンを僕もかけたこともがあります」と過去の役柄をぶっちゃけると、スタジオでは笑いが。

MCの「ハライチ」澤部佑が「演出ですからね」とフォローすると、芸歴が約20年になる北村は「（松田のコメントは）凄い着眼点で、最近大事なんですよ」とも。「昔より今のほうが、“あり得ないだろ”でチャンネルを変えちゃう人がいっぱいいる。今は結構リアリティーを求められてる気がします」と語っていた。