なんとなく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんな人にオレぺが提案したいのが、いつでも100％味つけに成功する魔法の配合、「味つけ黄金比率」です。量りやすく、覚えやすいよう、できるだけシンプルに仕上げた配合で、試作を重ねた自信作。今回は、黄金比率の卵液で失敗なく作れる、ふんわりやわらかな「だし巻き卵」をご紹介します。たとえば「だし巻き卵」の味付けならだし入り卵液の黄金比率この「だし巻き卵」