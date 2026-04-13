【モデルプレス＝2026/04/13】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）が、12日にスタートした。迫力あふれる車いすラグビーシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】35歳大河俳優「迫力がすごい」車いすで激しくぶつかり合い◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイ