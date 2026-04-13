日曜劇場「ＧＩＦＴ」初回 山田裕貴・細田佳央太らが“ラグ車”でぶつかり合い 迫力あふれる試合シーンに反響「想像以上に激しくて驚き」「息するのを忘れた」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/04/13】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）が、12日にスタートした。迫力あふれる車いすラグビーシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】35歳大河俳優「迫力がすごい」車いすで激しくぶつかり合い
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
雑誌記者の霧山人香（有村架純）は、編集長・西陣誠子（真飛聖）から車いすラグビーの連載担当を命じられ、最強チーム「シャークヘッド」の取材へ。初めて目にした車いすラグビーの激しいぶつかり合いに、人香はその迫力に圧倒される。別の日には、「シャークヘッド」とは対照的に、やる気もまとまりもない弱小チーム「ブレイブブルズ」の練習風景も目にする。
そこへ現れたのが、天才すぎる宇宙物理学者の伍鉄文人（堤真一）。ブルズのヘッドコーチを務める従姉妹・日野雅美（吉瀬美智子）から「チームが問題山積み」と聞き、練習を見に訪れたのだった。ブルズの様子を見た伍鉄は「最高だよ！ このチーム問題山積みだ！」と喜び、独自の視点で勝てない要因を分析していく。
来る日本選手権大会。ブルズは初戦でシャークヘッドと対戦。ブルズのエース・宮下涼（山田裕貴）、シャークヘッドのエース・谷口聡一（細田佳央太）らが、激しいぶつかり合いを繰り広げた。
パラリンピック競技で唯一激しい接触が許され、“マーダーボール”とも呼ばれる車いすラグビー。山田や細田が見せた“ラグ車”＝競技用車いすでの激しい攻防に、視聴者からは「迫力がすごい」「努力がうかがえる」「想像以上に激しくて驚き」「試合シーン、息するのを忘れた」「かっこよすぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
◆「ＧＩＦＴ」山田裕貴・細田佳央太らが激しいぶつかり合い
雑誌記者の霧山人香（有村架純）は、編集長・西陣誠子（真飛聖）から車いすラグビーの連載担当を命じられ、最強チーム「シャークヘッド」の取材へ。初めて目にした車いすラグビーの激しいぶつかり合いに、人香はその迫力に圧倒される。別の日には、「シャークヘッド」とは対照的に、やる気もまとまりもない弱小チーム「ブレイブブルズ」の練習風景も目にする。
そこへ現れたのが、天才すぎる宇宙物理学者の伍鉄文人（堤真一）。ブルズのヘッドコーチを務める従姉妹・日野雅美（吉瀬美智子）から「チームが問題山積み」と聞き、練習を見に訪れたのだった。ブルズの様子を見た伍鉄は「最高だよ！ このチーム問題山積みだ！」と喜び、独自の視点で勝てない要因を分析していく。
来る日本選手権大会。ブルズは初戦でシャークヘッドと対戦。ブルズのエース・宮下涼（山田裕貴）、シャークヘッドのエース・谷口聡一（細田佳央太）らが、激しいぶつかり合いを繰り広げた。
◆「ＧＩＦＴ」迫力あふれる試合シーンに反響
パラリンピック競技で唯一激しい接触が許され、“マーダーボール”とも呼ばれる車いすラグビー。山田や細田が見せた“ラグ車”＝競技用車いすでの激しい攻防に、視聴者からは「迫力がすごい」「努力がうかがえる」「想像以上に激しくて驚き」「試合シーン、息するのを忘れた」「かっこよすぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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