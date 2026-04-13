日曜劇場「ＧＩＦＴ」初回 山田裕貴・細田佳央太らが“ラグ車”でぶつかり合い 迫力あふれる試合シーンに反響「想像以上に激しくて驚き」「息するのを忘れた」【ネタバレあり】

日曜劇場「ＧＩＦＴ」初回 山田裕貴・細田佳央太らが“ラグ車”でぶつかり合い 迫力あふれる試合シーンに反響「想像以上に激しくて驚き」「息するのを忘れた」【ネタバレあり】