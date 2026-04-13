秋田市将軍野の市営住宅の自室に火をつけたとして11日、56歳の会社員の男が逮捕されました。現住建造物等放火の疑いで緊急逮捕されたのは、秋田市将軍野の56歳の会社員の男です。秋田臨港警察署の調べによりますと、男は10日午後10時ごろから11日午前0時ごろまでの間に、市営住宅1階の自室に火をつけた疑いがもたれています。近くの住民が市営住宅の1階部分から火が立ち上がっているのに気づき、11日午前5時55分ごろ消防に通報しま