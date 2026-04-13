私がお前の父親だ……。『スター・ウォーズ』ルーク・スカイウォーカー役のマーク・ハミルを父親に持ったからといって、必ずしも『スター・ウォーズ』のファンになるとは限らないらしい。 現在74歳のハミルには3人の子がいる。1979年生まれの長男ネイサンと、1983年生まれの次男グリフィン、そして1988年生まれの長女チェルシーだ。ハミルが米に語ったところによれば、彼