4車線化済みの国道294号「茨城県内」さらに立体化も茨城県西部を南北に貫く「国道294号」で、立体化工事が進められています。このルートは「東京―宇都宮の最短路」を構成していますが、茨城県内でも今後大きな変化が見込まれています。【ここか！】国道294号の「立体化」される区間＆「宇都宮まで最短路」の図（地図／写真）国道294号は茨城県取手市から栃木県へと北上するルートで、うち常磐道の谷和原IC（茨城県つくばみら