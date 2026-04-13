石川界人＆伊藤美来が明かす『愛してるゲームを終わらせたい』最高の「キュン」を生む舞台裏 TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』で、浅葱優希也役を務める石川界人と、桜みく役を務める伊藤美来。タイトル通り、"愛してるゲーム"をきっかけに揺れ動く2人の関係を描く本作は、思春期ならではの駆け引きや、素直になれない気持ち、不器用なやさしさが詰まった青春ラブコメだ。そんな物語の中心を担う2人は、それぞれの