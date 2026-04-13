石川界人＆伊藤美来が明かす『愛してるゲームを終わらせたい』最高の「キュン」を生む舞台裏

TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』で、浅葱優希也役を務める石川界人と、桜みく役を務める伊藤美来。タイトル通り、"愛してるゲーム"をきっかけに揺れ動く2人の関係を描く本作は、思春期ならではの駆け引きや、素直になれない気持ち、不器用なやさしさが詰まった青春ラブコメだ。そんな物語の中心を担う2人は、それぞれのキャラクターをどう捉え、どんな距離感で役に向き合ったのか。原作を読んだときの印象から、アフレコ現場で感じた空気感、お互いの芝居から受けた刺激、さらに自身の"愛してると言いたくなるもの"まで、たっぷり語ってもらった。

――まずは、出演が決まったときの気持ちから聞かせてください

伊藤「最初に読んだときから、愛してるゲームというワード自体は知っていましたし、テレビで見たこともあったんですけど、それがメインになるラブコメってどういうことなんだろうと思って読み進めたら、本当にキュンキュンで......。あらゆるキュンが詰まっているというか、少女漫画を読んで憧れたようなシチュエーションもたくさん入っているんです。でも、愛してるゲームがあるせいで2人がうまくいかない。そのドギマギした関係性が、普通のキュンキュンとは少し違う、新しい面白さになっていて、すごく惹かれました」

石川「僕は原作の連載当初から知っていて、先生が作品のカラーイラストをXに上げていたのを見たときに、塗りがすごくアニメっぽいなと思ったのが最初のきっかけでした。そこから読み始めて、両片想いという当時のトレンドでもあった関係性を、ここまで開けっ広げに好意を出しながら描いているのが新しいなと思っていたんです。だから、アニメ化が決まってオーディションの話が来たときも、優希也は僕じゃないなと思っていました。原作が好きだったからこそ、自分が演じる前提ではなく、誰が合うかなと勝手に脳内キャスティングしていたくらいで。実際にスタジオオーディションまで進んだときも驚きましたし、決まったと聞いたときは、うれしさと同時にかなり動揺しました。ここまで動揺したオーディションの合格は、なかなかない経験でしたね」

――石川さんは原作から読まれていたとのことですが、伊藤さん演じるみくにはどんな印象を持ちましたか？

石川「すごくぴったりでした。原作のみくには可愛らしさがある一方で、どこか思春期らしい危うさもあるんですが、そこに伊藤さんのお芝居が乗ることで、あどけなさがより強調されていた印象です。みくって見た目はすごく可愛いけれど、内面にはちょっと小悪魔っぽいところもあるじゃないですか。その混ざり方がよりキュートに表現されていて、すごくいい声だなと思っていました」

伊藤「うれしいです。原作ありきの作品ですし、絵もすごくアニメーションを意識したタッチなので、読んでいる方それぞれの中にみくの声のイメージがあるだろうなと思っていて。だから、オーディションで決まったときから少しプレッシャーはありました。みくじゃないと思われたらどうしようって。でも、選んでいただいたからにはしっかり応えたい、という気持ちで演じました」

――実際に演じるうえでは、どういうところを意識されていたんですか？

伊藤「ディレクションでもいただいたんですが、みくってすごくはしゃいでいるときと、ふと大人っぽさというか、母性みたいなものが出るときがあるんです。その両方を意識して演じてほしいと言っていただいたので、その塩梅は大事にしていました。高校生らしさはありながらも、ふとした表情にちょっとした素敵さがにじむようにできたらいいなと思っていました」

(C)堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会

――みくが主導権を握っているようで、今度は優希也に主導権が移る瞬間もありますよね

伊藤「そうなんです。何度もひっくり返るんですよね(笑)。そこがすごく面白いところだと思います。序盤は割と『リードしてください』と言われることが多くて、小悪魔っぽく、ちょっと引っ張る感じを意識していました。女子のほうが少し精神年齢が高い、みたいなニュアンスもあるのかなと思いつつ、最初にみくがリードしているからこそ、崩れたときの可愛さや照れた表情がより際立つんだろうなと思っていました」

――その塩梅があるからこそ、照れたときのリアクションも効いてきますよね

伊藤「照れる場面では、思い切り振り切ることも意識していました。モノローグが多い作品なので、『こんなの無理』『可愛すぎる』『かっこよすぎる』みたいなところは、しっかりコメディーに振って、ワチャワチャした可愛さが出るようにしていました」

――石川さんは、優希也というキャラクターをどう捉えて、どんなことを意識して演じていましたか？

石川「優希也は高校1年生で、ラブコメの主人公としては王道の学年だと思うんですが、体感としてはかなり年齢感が低いなと思っていて。"今まさに思春期に入りました"くらいの印象なんです。だから、一本筋の通った主人公というよりは、翻弄されながらこのゲームの中にいる感じが出ればいいのかなと考えていました。内面と外に出る言葉が全然違ったり、急に真面目な顔を見せたり、多面的で人間臭いところがある。でも、とにかく若い。その若さを出すために、自分の中の若い引き出しをなるべく探しながら演じていました」

――みくと向き合っているときは素直になれないけれど、向き合っていないときには想いがあふれている。そのテンションの差も印象的でした

石川「そこはかなり意識していました。ギャップがないと、2人が対等になりすぎてしまう気がしたんです。本当はこう思っているのに、恥ずかしいからつっけんどんな態度になってしまう。その思春期特有のひねくれ感や、絶対に素直に言ったほうがいいタイミングで言えないところに、この作品のラブコメらしさがあると思っていたので、そこは大事にしていました」

(C)堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会

(C)堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会

――実際の現場はどんな雰囲気だったのでしょうか？

伊藤「基本的には本当に2人の会話劇でした。ずっと掛け合って、お互いのモノローグがあって、という感じで。雰囲気としては......ちょっと、こっ恥ずかしかったですよね(笑)」

石川「僕は伊藤さんとちょっと気まずかったです(笑)」

伊藤「でも、そんな感じでしたよね(笑)。気まずさがずっと流れているというか」

石川「共演はあってもがっつり絡む機会はそこまで多くなかったですし、今回はこういうこっぱずかしいやり取りをする高校生の役だったので、何を話しても恥ずかしいよね、みたいな空気があって(笑)。会話もすごく当たり障りのない感じになっていて、ずっとドギマギしていました」

――「愛してる」というセリフが何度も出てきますもんね(笑)

伊藤「そういうセリフがたくさん散りばめられていますし、キュンとするシーンも多いので、私たちがドギマギしているのを、周りのキャストさんがニヤニヤしながら見ている、みたいな感じでした(笑)」

石川「丸岡(和佳奈)さんがすごくノリがよくて、現場のムードメーカーだったんですが、優希也とみくのイチャイチャしたシーンが始まると、わざわざ僕らの表情が見える位置に移動して、顔を見ながら進めようとしてくるんですよ(笑)。この子はどうかしているなと思いながらも、現場はすごく和やかでした」

(C)堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会

――そういう現場のドギマギ感が、逆にいい方向に声にも乗っていそうですね

伊藤「すごく乗っていると思います」

石川「スポーツものだと敵チーム同士はあまり話さないとか、バトルものだと現場にピリッとした緊張感があるとか、作品ごとに空気が違うんですが、この作品に関しては"気まずい"だったんですよ(笑)」

伊藤「『最近ハマってるもの何ですか？』みたいな当たり障のない会話をしてましたよね」

石川「『最近か......サウナかな』みたいな(笑)」

伊藤「気を遣いまくりでしたね(笑)」

――逆に、お互いをよく知っていて慣れている関係だったら出なかった部分もありそうですね

石川「それはめちゃくちゃあると思います」

――ちなみに、石川さんは"つい愛してると言いたくなるもの"としてサウナを挙げていましたが、どのくらい前からハマっているんですか？

石川「とある先輩にサウナの魅力を教えてもらったのがきっかけなので、20代半ばくらいからですね。仕事のスケジュールによって行けない時期もあるんですが、基本的には週1、2回は必ず行っています。もうルーティンになっていますね。それがないと頭がすっきりしないんです」

――サウナのどんなところが好きなんでしょう？

石川「現代人ってスマートフォンから離れる手立てがなかなかないじゃないですか。湯船に浸かるだけでももちろんいいんですが、サウナって"耐える時間"が必要なんですよね。暑さに耐えながら、その後の休憩の気持ちよさを待つ。その時間が長いぶん、すごく緩やかにリフレッシュできる感覚があって。自分にとってはデジタルデトックスにもなっています。あとはイベント前に入ると顔がすっきりしますし、肌の調子もよくなるので、そういう意味でも助かっています」

――伊藤さんは愛犬を挙げていましたよね

伊藤「はい！ずっと一緒にいるんですけど、本当に可愛くて。もうすぐ5歳の、すごく小さいトイプードルで、人が大好きなので、誰にでもお腹を見せる子なんです。ただ、犬がちょっと苦手みたいで、ドッグランはあまり得意じゃなくて。なので、ずっと人間と遊んでいます(笑)」

――「"大好き"とか"愛してるよ"と言うと、うれしそうに顔を舐めてくる」とコメントされていました

伊藤「してましたね(笑)。帰ると絶対に"おかえり"って来てくれますし、『大好きだよ』『愛してるよ』って言うと、なんだかニコッとしてくれるような気がするんです。飼い主の思い込みかもしれないですけど(笑)、そう感じていて、すごく癒されています」

『愛してるゲームを終わらせたい』石川界人、伊藤美来

――先ほどアフレコのお話もありましたが、今回の共演を通して、お互いの演技から刺激を受けたことがあれば教えてください

石川「僕は、妄想の中のみくにすごく影響を受けました。誇張されたクソガキっぽさだったり、妙にセクシーな同級生だったり、いろんなみくが出てくるじゃないですか。でも、あれって全部優希也の妄想なんですよね。だからこそ、伊藤さんの妄想のみくを受け取ったうえで、その前後のリアクションをどうするかをかなり考えました。こういう感じで来るんだとか、ディレクションだとこうなるかもしれないと影響を受けながら作っていたので、優希也がみくを妄想する場面のお芝居は、かなり伊藤さんに引っ張ってもらった感覚があります。たとえば1話の『可愛すぎるだろ』とか、みくに馬鹿にされる妄想の場面とか、自分が最初に持っていったものよりもリアクションが大きくなっていると思います」

伊藤「私も同じですね。石川さんとの会話のテンポ感がすごく気持ちよくて、投げたら返ってきて、どんどん楽しくなっていきました。今回はプレスコだったので、絵がない状態だからこそ、会話のキャッチボールがよりできた感覚があって。すごくうれしかったですし、幸せな時間でした」

石川「下手をすると、すごく淡々としたラブコメにもなり得たと思うんです。でも、今回みたいに掛け合いの中でお互いに影響し合えたから、セリフがもっと生きたんじゃないかなと思います。ラブコメでプレスコってあまりないんですよ。青春群像劇や戦闘ものではあってもラブコメでは珍しいので、すごく助けられました。あと、煽ってくるときのお芝居が本当にピカイチなので、そういう役をもっと見たいです」

伊藤「そんなお芝居ができてよかったです(笑)。妄想の中では本当にいろんな引き出しを使いながら、楽しく演じさせていただきました。そこは割と自由に任せてもらえて、まず1回やってみようという感じでやらせていただけたので、ありがたかったですね」

――石川さんのお芝居によって、伊藤さんの引き出しも開いていった部分があったのかもしれませんね

伊藤「そうですね。石川さんが演じる優希也って、もともとは陰キャだった子が、みくのために頑張って変わろうとしているキャラクターなんですよね。見た目はちゃんとかっこいいんですけど、かっこつけきれていないところがすごく魅力的で。やり切ろうとするけど、ちょっと恥ずかしさが見えてしまう、そのバランスがすごく好きでした。女性が見たら、一生懸命すぎて可愛いって思うんじゃないかなと思いますし、逆に、かっこつけていない時にぽろっと出る言葉はすごく響く。その切り替えが本当に素晴らしいなと思いながら聞いていました」

(C)堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会

――本作は"愛してるゲーム"が大きな題材になっていますが、青春ラブコメとして、ご自身の学生時代を思い出したり、共感したりする部分はありましたか？

伊藤「自分がまさにこういうことをしていた、というよりは、こんなことしてる子、いたのかなと思いながら振り返っていました。知らないだけで、これくらい距離の近い男女はいたのかもしれないな、とか。でも、初デートみたいな感じで遊園地に行ったり、お弁当を作ったりするところは、まさに青春だなと思って。こんな青春があったらよかったのに、と思いました」

石川「僕は学生時代、本当に友達もいなかったですし、優希也みたいに人をちゃんと受け入れられる人間でもなかったので、思い出すことはあまりないです(笑)。ただ、人並みに思春期ではあったので、ラブコメみたいな恋愛にはずっと憧れていました。振り返ってみると本当は自分もそういう経験をしたかったんだなって思うんですよね。その気持ちはすごく思い出しました」

――優希也に共感することも？

石川「優希也にめちゃくちゃ共感するのは、髪をワックスで頑張ってセットしていたところですね。僕も1本1本くりくりしていました。電車の窓の反射を使って、前髪をくねくね整えて(笑)。前髪だけすごい束感があるのに、後ろは全然追いついていなくて、つるんとしているんですよ。今思うと、すごくダサかったと思います。まさにハリボテでした(笑)」

――最後に、放送を楽しみにしている方へ、作品の魅力も含めてメッセージをお願いします

伊藤「たくさんキュンキュンする場面があって、思わず顔を伏せたくなるような"顔真っ赤タイム"もあって、本当にたくさん感情を動かされる作品になっていると思います。未熟だからこそ生まれる青春の空気感や、思春期だからこそ出せる揺れも楽しんでもらえるはずです。きっと2人のことを応援したくなる作品になっていると思うので、ぜひ楽しんでください」

石川「恋する人は可愛くなるとよく言いますが、なぜそうなるのかが如実に出ている作品だと思います。好きな人のために、自分の魅力を上げて、振り向かせるためにいろんなことをやってみる。そのがむしゃらさと一生懸命さが、とにかく可愛らしいんです。一気にその感情が押し寄せてくるので、見ている側も少し恥ずかしくなるかもしれませんが、それも含めて魅力だと思います。まずは3話まで、ぜひ顔を真っ赤にしながら見ていただきたいです。そこから先は、相手だけでなく、自分の気持ちにも翻弄されていく2人の姿が見えてくると思いますので、最後まで楽しんでいただけたらうれしいです」

(C)堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会

取材・文＝川崎龍也

TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』公式サイト

放送情報

TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』

TOKYO MX：4月14日(火)より 毎週火曜日23:00〜

MBS：4月15日(水)より 毎週水曜日2:30〜

BS朝日：4月17日(金)より 毎週金曜日23:30〜

※放送日時は変更になる場合がございます。

詳しくはこちら