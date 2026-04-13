佐賀県有田町の町長選挙の投開票が12日に行われ、出張先でのセクハラが発覚した現職が新人に敗れました。 ■新人・鷲尾佳英さん（60）「バンザイ！」任期満了に伴う佐賀県有田町の町長選挙は、新人で町の元財政課長の鷲尾佳英さん（60）が初当選を果たしました。出張先でのセクハラが発覚した現職の松尾佳昭さん（52）は、辞意を表明したあと撤回して3期目を目指しましたが、1852票差で敗れました。■現職・松尾佳昭さん（52