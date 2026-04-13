私が家族4人でハワイに移住してまず驚いたのは、物価と家賃の高さでした。でも同時に「これは救われる！」と感動したお得な制度があります。日本でインバウンド向けの「二重価格」の議論が盛んになっている今、なぜハワイの二重価格は観光客にも受け入れられているのか？謎をひも解いていきます。（令和トラベルNEWTリサーチ統括大木優紀）日本で議論沸騰の「二重価格」ハワイで自然に受け入れられるワケ日本では最近、イン