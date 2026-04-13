これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域に乾燥注意報、上・中・下越に融雪注意報、上・中越にナダレ注意報が発表されています。 ◆13日(月)これからの天気 薄い雲の広がるところがありますが全般に晴れるでしょう。 夜にかけてもにわか雨はなさそうです。 降水確率は、各地とも0%となっています。 ◆13日(月)の予想最高気温 最高気温は、18～23℃の予想です。 昨日より6℃前後