2026年4月12日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトはブルームバーグの報道を引用し、中国が硫酸の輸出を停止する方針であることを報じた。記事は、専門調査機関アキュイティ・コモディティーズの情報として、中国が5月から硫酸の輸出を停止する方針であると紹介。今回の禁輸対象が銅や亜鉛の製錬過程で副産物として生成される中国産硫酸であり、匿名の関係者の話として、中国国内の一部の