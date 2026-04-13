DAZNで生配信海外サッカー、イタリア1部セリエAのパルマは現地時間12日、本拠地でナポリと1-1で引き分けた。先発出場したGK鈴木彩艶は、ロングキックで開始35秒での先制点を演出。日本のファンから意外な人物が称賛された。ペナルティーエリア内でボールを持った鈴木。高精度のロングキックで一気に敵陣中盤までボールを供給すると、FWエルフェージュが相手DFに競り勝って最終ラインの裏にボールを逸らした。反応したFWストレ