韓国スポーツメディア「SPORTALKOREA」（ウェブ版）が2026年4月13日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）のマイナー降格に危機感を募らせた。エドマンは5月下旬に復帰見込みキムは今季、マイナーリーグで開幕を迎えたが、脇腹を痛めたムーキー・ベッツ選手（33）の故障者リスト入りに伴い、6日に大リーグに昇格した。ここまで6試合に出場し、打率.308、1打点を記録。課題の打撃が好調