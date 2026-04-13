地球環境について考えるイベント「アースデイやまぐち」が12日、山口市で開かれました。「アースデイ」は地球環境について考えてもらおうと世界各地で開かれているイベントで、「アースデイやまぐち」はことしで13回目を数えます。会場には自然やエネルギーのことを身近に感じてもらうための体験コーナーが並びました。こちらは、専用の器具を使って樹に登る「ツリークライミング」です