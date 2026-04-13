12日下松市で春の訪れを告げる恒例の子供相撲大会が開催され、土俵上で熱戦が繰り広げられました。下松市の降松神社で開かれた春まつり子供相撲大会。地域の子どもたちに伝統文化に触れてもらおうと毎年、春季例大祭にあわせて開かれるものでことしで37回目です。大会には園児と児童あわせて41人が参加しました。子どもたちは、はっけよいの掛け声とともに元気いっぱい相撲を取りました。（3年生 中村 心士朗さん）「いつもより相