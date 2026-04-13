【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 0−5 バイエルン（日本時間4月12日／ミラントア・シュタディオン）【映像】一瞬映った“爆笑メッセージ”（実際の様子）ザンクト・パウリに所属する日本代表MFの藤田譲瑠チマとDF安藤智哉が先発出場したバイエルン戦で、ファンのある行動が話題を呼んでいる。ザンクト・パウリは日本時間4月12日、ブンデスリーガ第28節でバイエルンと対戦。藤田はボランチの一角、安藤は3バックの右でスタメン