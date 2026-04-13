米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＡＥＷＤＹＮＡＳＴＹ」（カナダ・バンクーバー）が１２日（日本時間１３日）に行われ、ＡＥＷインターナショナル王者オカダ・カズチカ（３８）とＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）のタッグは案の定の空中分解となった。「ドン・キャリス・ファミリー」の同門ながら緊張関係が続いている２人はこの日、ドン・キャリスの決定によりタッグを結成。勝利を収めればＰＰＶ「ＤＯＵＢ