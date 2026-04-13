DeNAは13日、5月12日の中日戦でスペシャルゲストにエルフさんが来場すると発表した。同日は『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 Supported by 横濱ハーバー』として開催する。今年の『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL』のテーマは、「ベイ☆ギャルマインド」。「ギャルマインド」とは、見た目や世代に関係なく、自分の「好き」に全力で突き進む最強のポジティブ精神を指す。ギャルマインドをベイスターズ流にアップデートし、ファンと