DeNAは13日、5月12日の中日戦でスペシャルゲストにエルフさんが来場すると発表した。

同日は『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 Supported by 横濱ハーバー』として開催する。今年の『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL』のテーマは、「ベイ☆ギャルマインド」。「ギャルマインド」とは、見た目や世代に関係なく、自分の「好き」に全力で突き進む最強のポジティブ精神を指す。

ギャルマインドをベイスターズ流にアップデートし、ファンと共にポジティブなエネルギーでベイスターズを勝利に導くことを目指して行う。

当日は、圧倒的ギャルマインドを誇る荒川さんが“ブチアゲ隊長”としてセレモニアルピッチに登場し、ギャル魂全開で投球する。

▼ エルフ 荒川さん コメント

「『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2026 Supported by 横濱ハーバー 』☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?のセレモニアルピッチに?!?!?!?!?!私たちが?!?!?!?!?!?!夢のようです。ありがとうございます涙♡♡♡そしてなにより皆さんと共に思い出を作らせて頂けることがうれしすぎるーー♡♡♡♡幸せーーーーー♡♡♡♡♡♡アゲーーーーーー♡♡♡(笑)皆さんにとって最高の一日になるように全力で、挑ませて頂きます!!!!よろしくお願いします!!!!ぎゃぁあああああ涙涙涙♡♡涙涙♡涙涙涙涙涙涙涙(笑)(感情がまだ溢れ出してる)」

▼ エルフ はるさん コメント

「『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2026 Supported by 横濱ハーバー』に出演させていただけることになりました!!!!! 512日横浜スタジアムでのセレモニアルピッチとイベントに出させていただきます!!!とてもドキドキしてますが、最高の日にしますのでよろしくお願いします!!!」