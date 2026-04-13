［J１百年構想リーグEAST第10節］川崎 ０−２ 鹿島／４月12日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu優勝戦線生き残りへ川崎としては絶対に負けられない一戦。しかし、そこに立ちはだかったのは、かつての“師”が率いる首位の鹿島であった。前半はトップ下の脇坂泰斗、ボランチの山本悠樹、橘田健人がボールを自在に前へ運び、川崎が優位に試合を進めていく。しかし、川崎の長谷部茂利監督が「決定力の差」と嘆いたように、チ