「鹿島アントラーズがどういうチームか表現したかった」思い入れのある等々力で鬼木達監督が示したさすがの“勝負力”

「鹿島アントラーズがどういうチームか表現したかった」思い入れのある等々力で鬼木達監督が示したさすがの“勝負力”