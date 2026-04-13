立憲民主党県連は11日に開かれた幹事会で、知事選への出馬を表明している土田竜吾県議について県連として『支持』する方針を確認しました。 県連の代表代行・大渕健県議によると、土田さんからは今回の知事選には無所属で出馬する意向を伝えられているということです。その上で、11日の幹事会では土田さんを県連として『支持』する方針を確認し、党本部にもできる限りの支援を求めるということです。 ■立憲民主党県連