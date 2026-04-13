料理や食器洗いなど、毎日使っているシンク。今回はそんなシンク専用の掃除スポンジをご紹介します。わざわざ専用品なんて…と思っていたのですが、これが想像以上の実力。今まで落とし切れていなかった汚れがキレイになりますよ。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シンク洗いスポンジ価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480588223さすが専用