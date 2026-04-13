「安倍晋三氏と高市早苗氏」――ともに保守派の政治家で、首相として選挙で自民党を"一強"へ導いた。だが、高市政権を理解するうえでは"安倍後継"という捉え方だけでは本質を見誤りかねない。両者の違いについて、元自民党衆議院議員の亀井静香氏に聞いた。【写真】秘蔵写真で振り返る安倍晋三氏の足跡昭恵さんとの結婚式は新高輪プリンスホテルで＊＊＊オレは安倍晋三が子供の頃から知っているし、高市も野党にいた時代