漫画家の森田崇氏（52）が13日までに自身のXを更新。入院していたことを明かした。【写真】「立て直しにかなり時間が…」漫画家・森田崇氏の報告（全文）投稿で「【お知らせとお詫び】」と題し、「長らく止まってしまっていて、すみません。 体調を大きく崩し、入院もあって、立て直しにかなり時間がかかっていました」と報告。「加えて、アバンチュリエは自費出版体制に移って以降、作品を継続しながら展開も回していく難し