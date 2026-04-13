DeNAクーパー・ヒュンメル インタビュー（前編）今季からDeNAでプレーするクーパー・ヒュンメルが横浜にたどり着くまでの道のりは、決して平坦なものではなかった。それどころか大きく曲がりくねり、起伏に富んだ、まさに波乱万丈の野球人生を歩んできた。今季からDeNAでプレーするクーパー・ヒュンメルphoto by Sankei Visual【昨季は１年間で５球団を経験】ヒュンメルは2016年にドラフト18巡目（全体531位）でミルウォーキ