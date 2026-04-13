DeNAクーパー・ヒュンメル インタビュー（前編）

今季からDeNAでプレーするクーパー・ヒュンメルが横浜にたどり着くまでの道のりは、決して平坦なものではなかった。それどころか大きく曲がりくねり、起伏に富んだ、まさに波乱万丈の野球人生を歩んできた。



今季からDeNAでプレーするクーパー・ヒュンメル photo by Sankei Visual





【昨季は１年間で５球団を経験】

ヒュンメルは2016年にドラフト18巡目（全体531位）でミルウォーキー・ブルワーズに入団。プロへの第一歩を踏み出したが、その後の10年間でじつに９球団を渡り歩いた。

とくに昨シーズンは、目まぐるしい移籍の連続だった。

まず、ヒューストン・アストロズのスプリングキャンプに参加し、５本の二塁打を放つなど打率.316と好成績を残したが、シーズン開幕前に戦力外通告を受けた。

４月４日にはニューヨーク・ヤンキースとマイナー契約を結ぶが、ピンストライプのユニフォームに袖を通すことは叶わなかった。

その後、ボルティモア・オリオールズとメジャー契約を結んで昇格したものの、出場機会を得られないまま戦力外通告を受け、マイナー契約に。

そして５月30日、再びメジャー昇格を果たし、同日のシカゴ・ホワイトソックス戦の８回にライトの守備固めとして出場。これが2025年シーズンにおけるメジャー初出場となったが、その後に回ってきた打席で三振を喫すると、またしても戦力外となった。

次にアストロズとマイナー契約を結び、６月14日にメジャー昇格。８月３日までおもに左翼手として36試合に出場した。スイッチヒッターとしての器用さを武器に起用されたが、104打席で３本塁打、14四球、７打点、打率.172、１盗塁と、十分な結果を残せずに再び戦力外となった。

【日本の野球に合っている】

その後、シーズン５球団目となるタンパベイ・レイズとマイナー契約を結び、結局、そのままシーズンを終えた。

１年の間に何度も環境が変わるなかで、適応し続けなければならない過酷な状況。それでもヒュンメルはあきらめることなく、自らの可能性を信じてプレーを続けてきた。

そしてオフ、ヒュンメルが契約したのは日本プロ野球のDeNAだった。今回の移籍について、ヒュンメルはこれまでとは違う手応えを感じている。

「私は、日本の野球のほうが合っていると思います。メジャーよりも細かなプレーが求められるので、自分のプレースタイルをより生かせるはずです。今のメジャーは本塁打を狙う傾向が強く、やや単調に感じる部分があります。その点、日本の野球は戦術が細かくて、奥深いイメージがあるので、このほうがチームに貢献できると思っています」

もちろん、横浜への移籍を決断した背景には、この思いが強くあるが、理由はそれだけではなかった。

つづく＞＞



クーパー・ヒュンメル／1994年11月28日生まれ、アメリカ・オレゴン州出身。右投両打で、外野手と捕手をこなすユーティリティプレーヤー。2016年のMLBドラフト18巡目（全体531位）でミルウォーキー・ブルワーズに指名されプロ入り。その後はダイヤモンドバックス、マリナーズ、アストロズ、ヤンキース、オリオールズなど複数球団を渡り歩いた。22年にメジャーデビューを果たし、昨年までMLB通算119試合に出場。マイナーでは高い出塁率を武器に実績を残している。26年から横浜DeNAベイスターズに加入。勝負強さと柔軟な適応力を兼ね備えたスイッチヒッターとして期待される。