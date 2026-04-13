男子プロゴルフツアー国内開幕戦となる「東建ホームメイトカップ」は4月12日、最終日を迎え、プレーオフの末石坂友宏選手が初優勝を果たしました。4月10日の悪天候による競技中止を経て、54ホールの短縮競技となった今大会最終ラウンドとなった4月12日は晴天に恵まれ、大勢のギャラリーがプレーを見守りました。時折、強い風が吹くコンディションのなか、3位タイで最終ラウンドに臨んだ石坂友宏選手が4月12日、スコアを6つ伸ばした