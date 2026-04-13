ラス・パルマスのFW宮代大聖が筋肉系の負傷により、３週間の離脱を余儀なくされるようだ。地元紙『LA PROVINCIA』が伝えた。宮代は現地４月12日、スペイン２部リーグ第35節のマラガ戦で後半開始直後の50分にピッチを退いた。左太もも裏部分に違和感を訴えてのもので、クラブ側は翌日に追加検査を実施する予定としており、離脱期間は３〜４週間になる見込みだという。同紙は、17日のレガネス戦、27日のカディス戦、そして５月