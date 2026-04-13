絶好調の矢先に…スペインで躍動の25歳日本人アタッカーが無念の負傷交代。地元紙が３〜４週間の離脱と伝える

絶好調の矢先に…スペインで躍動の25歳日本人アタッカーが無念の負傷交代。地元紙が３〜４週間の離脱と伝える