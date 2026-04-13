絶好調の矢先に…スペインで躍動の25歳日本人アタッカーが無念の負傷交代。地元紙が３〜４週間の離脱と伝える
ラス・パルマスのFW宮代大聖が筋肉系の負傷により、３週間の離脱を余儀なくされるようだ。地元紙『LA PROVINCIA』が伝えた。
宮代は現地４月12日、スペイン２部リーグ第35節のマラガ戦で後半開始直後の50分にピッチを退いた。左太もも裏部分に違和感を訴えてのもので、クラブ側は翌日に追加検査を実施する予定としており、離脱期間は３〜４週間になる見込みだという。
同紙は、17日のレガネス戦、27日のカディス戦、そして５月３日のバリャドリー戦の計３試合は欠場が濃厚と報じた。
25歳のアタッカーは、今年１月にラス・パルマスに加入し、ここまでリーグ戦12試合に出場して４ゴール・１アシストと即戦力ぶりを発揮。直近10試合連続で先発を飾るなど、ルイス・ガルシア監督から厚い信頼を得ていた。さらにその10試合中、負傷交代となったマラガ戦を除く直近７試合では、フル出場を果たしていた。
冬の補強の成功例として輝きを放ってきた宮代の離脱は、ラス・パルマスにとって痛手であることは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】絶好調の宮代大聖が今季４点目をマーク！
宮代は現地４月12日、スペイン２部リーグ第35節のマラガ戦で後半開始直後の50分にピッチを退いた。左太もも裏部分に違和感を訴えてのもので、クラブ側は翌日に追加検査を実施する予定としており、離脱期間は３〜４週間になる見込みだという。
同紙は、17日のレガネス戦、27日のカディス戦、そして５月３日のバリャドリー戦の計３試合は欠場が濃厚と報じた。
25歳のアタッカーは、今年１月にラス・パルマスに加入し、ここまでリーグ戦12試合に出場して４ゴール・１アシストと即戦力ぶりを発揮。直近10試合連続で先発を飾るなど、ルイス・ガルシア監督から厚い信頼を得ていた。さらにその10試合中、負傷交代となったマラガ戦を除く直近７試合では、フル出場を果たしていた。
冬の補強の成功例として輝きを放ってきた宮代の離脱は、ラス・パルマスにとって痛手であることは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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