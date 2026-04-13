飼い主さんがふと飼い猫に目をやると、想定外の座り方をしていたそうで...？ユニークな座り方が面白いと反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で20万回表示を突破し、2万件ものいいねが寄せられることになりました。 【写真：ふと愛猫のことを見たら、『想定外の座り方』でくつろいでいて…まさかの瞬間】 ユニークな座り方 Xアカウント「どっち」に投稿されたのは、猫の『さくら』ち