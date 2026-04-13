「フワフワ♡」「可愛すぎて抱きしめたい」と絶賛の声が寄せられているのは、ブラッシングしてもらうのが大好きな猫ちゃんのブラッシングタイムの光景。思わず顔が緩んでしまう猫ちゃんの姿が再生回数66万回を突破し、その光景を見た人に癒やしを届けています。 【動画：『ブラッシングが大好き』なふわふわの猫→念入りに毛を梳かしてあげると…可愛すぎる反応】 ブラッシングが大好きな猫ちゃん ある日、Instagram