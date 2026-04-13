23年8月に千葉県八街市議選で初当選した後藤祐樹氏の長女でアイドルグループ「ukka(うっか)」の芹澤もあ（20）が12日までにインスタグラムを更新。香港を訪れたことを報告した。芹澤は「香港の思い出」とつづり、自撮り写真や空港でのショットを公開した。この投稿にフォロワーからは「マジで可愛過ぎて幸せ」「ネイルもお顔もかわいい」「全部可愛すぎ!」「推しメンは可愛いなあ」とコメントが寄せられている。ukkaは、25年12月28