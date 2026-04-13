マイアミ・ヒート vs アトランタ・ホークス 日付：2026年4月13日（月） 開催地：カセヤ・センター（Miami） 最終スコア：マイアミ・ヒート 143 - 117 アトランタ・ホークス NBAのマイアミ・ヒート対アトランタ・ホークスがカセヤ・センター（Miami）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリードし33-24で終了する。 第2クォー