・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９６．５７ドル（－１．３０ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４７８７．４ドル（－３０．６ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７６３２．４セント（＋４．７セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５７１．００セント（－３．５０セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４４１．