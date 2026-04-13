１０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９６．５７ドル（－１．３０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７８７．４ドル（－３０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６３２．４セント（＋４．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７１．００セント（－３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４１．００セント（－３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７５．７５セント（＋１０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３６９．３０（＋０．７５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９６．５７ドル（－１．３０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７８７．４ドル（－３０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６３２．４セント（＋４．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７１．００セント（－３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４１．００セント（－３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７５．７５セント（＋１０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３６９．３０（＋０．７５）
出所：MINKABU PRESS