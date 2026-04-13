「大都会」などのヒット曲で知られるロックバンド「クリスタルキング」の元ボーカル、田中昌之（74）が13日までにXを更新。ヒッチハイクに失敗したことを明かした。田中は12日午後7時10分ごろ、公園とみられる緑地の歩道を歩く自身の姿と、天丼、そして天丼を完食後のあいたどんぶりの写真を投稿。「鎌倉までのヒッチハイクに失敗んで、結局、、センター北のモザイクモールまで歩いて天丼食って帰ってきた」とつづっている。田中