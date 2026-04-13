10年ぶりの刷新！2026年3月25日から4月5日にかけて開催された「第47回バンコク インターナショナル モーターショー2026」。トヨタブースで展示された注目モデルのひとつが、10年ぶりのフルモデルチェンジを遂げた「ハイラックス トラボ（HILUX TRAVO）」です。ハイラックスは1968年3月の初代デビューから58年、世界180カ国以上で累計2700万台超を販売するトヨタの看板ピックアップトラックです。【画像】超カッコいい！ これが