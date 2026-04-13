10年ぶりの刷新！

2026年3月25日から4月5日にかけて開催された「第47回バンコク インターナショナル モーターショー2026」。トヨタブースで展示された注目モデルのひとつが、10年ぶりのフルモデルチェンジを遂げた「ハイラックス トラボ（HILUX TRAVO）」です。

ハイラックスは1968年3月の初代デビューから58年、世界180カ国以上で累計2700万台超を販売するトヨタの看板ピックアップトラックです。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「ハイラックス“トラボ”」です！ 画像で見る（76枚）

2004年からタイを生産・輸出の拠点とする「IMVプロジェクト」に組み込まれ、現在タイ製ハイラックスは世界133カ国に輸出されています。日本でも2017年から8代目（タイ名：レボ）が13年ぶりに発売されており、根強いファンを持つモデルです。

現行型は2025年11月10日にタイで世界初公開された9代目。タイ市場では「トラボ（TRAVO）」のサブネームが与えられ、タイ人エンジニアが開発を主導した”タイ主導の一台”です。

今回のバンコクモーターショーでは、オーバーランド系や、2WD仕様の「プレランナー」、4WD特化モデルの「4TREX」系のハイラックス トラボが展示されました。

デザインコンセプトは「タフ＆アジャイル（強靭さと敏捷性）」。相撲の「仕切り」の構えから着想を得たという力強いフロントフェイスに、スリムLEDヘッドライト、ハニカムグリル、「TOYOTA」文字ロゴを配置。張り出したブリスターフェンダーが屈強さを演出し、従来のワークトラックイメージを一新しています。

インテリアは「ロバスト＆シンプリシティ（堅牢さと機能美）」をテーマとし、直線基調のダッシュボードに12.3インチデジタルメーターを配置。

シリーズ初採用の電動パワーステアリング（EPS）、ボディ剛性の大幅強化、人間工学に基づく新設計シートにより、乗用車に近い運転感覚と快適性を大幅に引き上げています。

パワートレイン（タイ仕様ディーゼル）は改良型2.8リッター直4ディーゼルターボ（1GD-FTV型）で、最高出力204PS・最大トルク500N・m（6AT）または420N・m（6MT）。燃費は従来比最大5.8%向上しています。

ボディはシングルキャブ・スマートキャブ・ダブルキャブの3タイプを設定します。

先進安全装備はトヨタ セーフティ センスを中心に、全車速追従型レーダークルーズコントロールやレーン系支援機能などをグレードに応じて設定。

上位グレードには360度カメラ、マルチテレインモニター、グラベル・サンド・マッド・ロック・スノーの5モードを備えたマルチテレインセレクトも用意します。

タイ現地価格はディーゼル仕様が78万9000バーツ（1バーツ約4.9円換算で約387万円）から136万6000バーツ（同約669万円）。シリーズ初のBEV「トラボe」（システム最高出力196PS・59.2kWh・NEDCモードで航続315km）は149万1000バーツ（同約731万円）です。